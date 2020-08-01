Яблоки резко подорожали в России

Теперь за килограмм яблок нужно отдать 136 рублей, хотя годом ранее цена составляла 105,3 рубля.

Оптовые цены выросли за год в среднем на 20%. В них не включены затраты торговых сетей на хранение и реализацию товара, объяснил директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушаков.

Плоды подорожали из-за неурожая в России и роста закупочных цен за границей. Из-за заморозков в марте отечественные фермеры потеряли 60-80% урожая. Минсельхоз оценил потери более чем в 24 миллиона рублей.

По той же причине с неурожаем столкнулась и Молдавия, у которой Россия приобретает яблоки. Закупочные цены на этот фрукт в других странах увеличиваются из-за ограниченного предложения и высокого спроса. Заморозки также нанесли ущерб всем садоводам Южного и Северо-Кавказского федерального округов, в том числе и агрохолдингу «Степь», который выращивает более 30 тысяч тонн яблок в год.

После сбора урожая зимних сортов в России в августе–сентябре цены на яблоки несколько снизятся из-за роста предложения на рынке, отметили аналитики. Тем не менее они все равно будут выше уровня 2019 года на 20-25%.

Ранее испанские диетологи посоветовали есть яблоки от укачивания в транспорте. Важно, чтобы плоды были очищенные и тертые. А еще с этой проблемой помогут справиться арахис, коричневый рис, имбирь и свежий несоленый сыр.