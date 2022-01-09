«Я враг». Тиктокера Даню Милохина не пустили на Украину

Популярного российского тиктокера Даню Милохина не пустили на Украину. Об этом он сообщил в Stories у себя в Instagram.

В воскресенье, в 09:39, Милохин опубликовал видео, в котором сообщил, что находится в столице Украины.

«Мы прилетели в Киев, и нас держат в плену», — сказал уставший от ночного перелета блогер, полулежа на скамейке в Борисполе.

В 10:13 он выложил новую запись, пожаловавшись на отказ во въезде. «Чуваки, нас не пустили. Я враг. Нас обратно развернули», — посетовал Милохин.

Причины отказа он не уточнил, но показал статистику посещения своего аккаунта в разных странах. Согласно этим данным, пользователи с Украины составляют 11% аудитории тиктокера, занимая второе место в списке. На первом — подписчики из России (50%). Там же были представлены Казахстан (5%), Белоруссия (3%) и Таиланд (1%).