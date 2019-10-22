«Я впервые увидела, как плачет мой муж». Артисты вспомнили начало захвата «Норд-Оста»

Сергей Ли узнал о захвате заложников одним из первых. Ему позвонили журналисты с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. Он сначала решил, что это был глупый розыгрыш, но потом все-таки позвонил актрисе спектакля «Норд-Ост» Ирине Савельевой. Она ответила, что на сцену ворвались какие-то люди и начали стрелять, но вроде уже приехала полиция (тогда еще милиция), которая скоро «их повяжет». Это были первые минуты захвата.

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«Потом я включил радио — и пошло-поехало. И мы все приехали туда, и стояли там всю ночь, потом мы пошли в чью-то квартиру, там недалеко, смотреть новости. Мы не расставались, было ощущение, что мы должны быть вместе», — признался артист.

Екатерина Гусева тоже сразу же приехала к театральному центру. Она вспоминает, что тогда впервые увидела, как плачет ее муж.

«Мы узнали о захвате, поехали на Дубровку, и он по дороге чуть не вырвал руль — от злости, от бессилия. <…> Я впервые увидела, как плачет мой муж», — рассказала актриса.

В здание их не пустили, и артисты собрались в офисе рядом с театром. Они обзванивали больницы и морги.

Но, несмотря на весь ужас, который пережили артисты во время трагических событий, никто из них впоследствии не бросил сцену.

Террористы захватили театральный центр на Дубровке, где шел первый российский мюзикл «Норд-Ост», 23 октября 2002 года. На третий день после захвата заложников освободили в ходе спецоперации, боевики были уничтожены. По официальным данным, из числа заложников погибли 130 человек, в том числе 10 детей.