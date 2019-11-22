«Я воспринимаю эту девочку как некий проект влияния». Валуев заявил, что активистка Грета Тунберг опасна

Валуев обратил внимание на то, что предпочитает вести диалог с «непосредственным носителем предложения». По его мнению, школьница не в состоянии «высказывать столь большую палитру мнений относительно глобалистских идей».

«Может быть, это кому-то не понравится, но я воспринимаю эту девочку как некий проект влияния, объединения немалой части человеческого сообщества, для воздействия на определенные структуры, в том числе даже государственные», — пояснил депутат.

Он уточнил, что «высказывания Греты Тунберг приобретают характер предреволюционного состояния, по крайней мере, для молодежи, которая смотрит на нее, как на икону». Поэтому «есть опасности».

По словам депутата, на активистку оказывают влияние другие люди, которые «держатся в тени».

«Я бы сказал, что это в принципе те же люди, которые стоят за движением желтых жилетов во Франции. Современный мир так устроен, что есть почва, чтобы подобные идеи находили широкий отклик в сердцах людей. Нужен лишь лидер, и в данном случае его делают из этой девочки», — уточнил Валуев.

Он заметил, что действия защитников природы переделывают рынок.

«Те идеи, которые она продвигает, — они, на первый взгляд, хороши. Но в остальном — это попытка переменить сознание, увести в другую сторону. За ней уже начинает двигаться большинство молодежи, и это становится политической дубиной, возможным решением глобальных надгосударственных вопросов тех кукловодов, которые находятся за кулисами», — подчеркнул Валуев.

Депутат также рассказал, что в России улучшатся условия для владельцев охотничьего хозяйства.

«Законопроект, поправки в закон „Об оружии“, по сути готов и ждет своего момента. Для нас сейчас самое главное — убедить все стороны в необходимости таких изменений, чтобы они четко сказали „да“. На данный момент одобрение только на словах, а письменного подтверждения мы не получили. Значит, еще есть какие-то причины, которые не дают совершенно согласиться с нашим предложением», — объяснил он.

Валуев высказался и о радикализации сексуальных воззрений в Европе и Америке.

«Условно говоря, люди, которые придерживаются традиционного уклада, как это было заложено природой, не продвигают идею традиционной семьи и не реагируют так яростно и непримиримо на тех, кто считает по-другому. Представители же меньшинств, имея возможность радикального воздействия на властные структуры, добиваются изменений законодательства, получения особых прав», — сказал депутат.