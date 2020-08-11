«Я верю всем, пока меня не обманут в первый раз». Добровинский отказался считать спектаклем госпитализацию Ефремова
«Я верю абсолютно всем, пока меня не обманут первый раз. Потом уже не верю вообще. Так что увидим, что скажут врачи, и тогда сделаем какие-то выводы», — пояснил Добровинский.
По словам защитника, к нему часто обращаются люди, которые считают все действия Ефремова неискренними.
«Я получаю массу СМС и записочек от людей, которые сочувствуют семье погибшего и не верят в то, что происходит с Ефремовым. Вокруг меня много возмущения, да. Если кто-то считает происходящее цирком, это его мнение. Я ничего не делаю для того, чтобы цирковое представление продолжалось», — добавил Добровинский.
Ранее появилась информация, что Михаилу Ефремову стало плохо в здании суда. К нему вызвали скорую помощь, врачи приняли решение госпитализировать актера. 11 августа должно было состояться четвертое рассмотрение дела Ефремова по существу. Заседание перенесли на 10 утра 12 августа.