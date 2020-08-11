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    11 августа 2020, 15:36

    «Я верю всем, пока меня не обманут в первый раз». Добровинский отказался считать спектаклем госпитализацию Ефремова

    Ксения Басырова , Мария Бокарева

    Пока рано называть ложью и цирком госпитализацию Михаила Ефремова из здания суда. Таким мнением с 360 поделился адвокат потерпевшей стороны по этому делу Александр Добровинский.
    «Я верю всем, пока меня не обманут в первый раз». Добровинский отказался считать спектаклем госпитализацию Ефремова

    «Я верю абсолютно всем, пока меня не обманут первый раз. Потом уже не верю вообще. Так что увидим, что скажут врачи, и тогда сделаем какие-то выводы», — пояснил Добровинский.

    По словам защитника, к нему часто обращаются люди, которые считают все действия Ефремова неискренними.

    «Я получаю массу СМС и записочек от людей, которые сочувствуют семье погибшего и не верят в то, что происходит с Ефремовым. Вокруг меня много возмущения, да. Если кто-то считает происходящее цирком, это его мнение. Я ничего не делаю для того, чтобы цирковое представление продолжалось», — добавил Добровинский.

    Ранее появилась информация, что Михаилу Ефремову стало плохо в здании суда. К нему вызвали скорую помощь, врачи приняли решение госпитализировать актера. 11 августа должно было состояться четвертое рассмотрение дела Ефремова по существу. Заседание перенесли на 10 утра 12 августа.

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