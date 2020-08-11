«Я верю всем, пока меня не обманут в первый раз». Добровинский отказался считать спектаклем госпитализацию Ефремова

Пока рано называть ложью и цирком госпитализацию Михаила Ефремова из здания суда. Таким мнением с 360 поделился адвокат потерпевшей стороны по этому делу Александр Добровинский.

«Я верю абсолютно всем, пока меня не обманут первый раз. Потом уже не верю вообще. Так что увидим, что скажут врачи, и тогда сделаем какие-то выводы», — пояснил Добровинский.

По словам защитника, к нему часто обращаются люди, которые считают все действия Ефремова неискренними.

«Я получаю массу СМС и записочек от людей, которые сочувствуют семье погибшего и не верят в то, что происходит с Ефремовым. Вокруг меня много возмущения, да. Если кто-то считает происходящее цирком, это его мнение. Я ничего не делаю для того, чтобы цирковое представление продолжалось», — добавил Добровинский.

Ранее появилась информация, что Михаилу Ефремову стало плохо в здании суда. К нему вызвали скорую помощь, врачи приняли решение госпитализировать актера. 11 августа должно было состояться четвертое рассмотрение дела Ефремова по существу. Заседание перенесли на 10 утра 12 августа.