«Я веду здоровый образ жизни»: спикер Гордумы Екатеринбурга раскрыл смысл «энергетических практик»

Бизнес-клуб «Магнат» из Екатеринбурга анонсировал закрытую встречу участников. Главной темой обсуждения станут вопросы избавления от стресса и усиления защиты организма во время пандемии коронавируса.

Главным спикером закрытой встречи станет председатель Городской думы Екатеринбурга Игорь Володин, которого организаторы представили как «автора выездных энергетических мастер-классов, а также создателя методик „Как сохранить энергию и приумножать свои жизненные силы. Мастер-класс для занятого человека“».

Сам Игорь Володин в беседе с «360» заявил, что речь идет исключительно о пропаганде здорового образа жизни, который он ведет сам.

«Я не употребляю спиртного, не курю, нет у меня никаких негативных привычек. Вот этому я и хочу учить людей», — заявил глава Гордумы Екатеринбурга.

Он пояснил, что часто встречается с участниками ветеранских организаций, где рассказывает о правильном питании и упражнениях, которые позволяют поддерживать здоровье.

Игорь Володин отметил, что «Магнат» часто проводит различные встречи для представителей малого и среднего бизнеса. В частности, уже прошли встречи с сотрудниками прокуратуры, налоговой инспекции и администрации города, которые ответили на интересующие предпринимателей вопросы. Он подчеркнул, что не понимает, почему вокруг предстоящей встречи возник такой ажиотаж.