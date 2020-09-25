«Я ва-банк пошел ради них»: Пашаев заявил о хороших отношениях с семьей Ефремова

Эльман Пашаев опроверг слухи о давлении с его стороны на Михаила Ефремова. Также юрист сообщил, что у него с семьей актера сложились хорошие отношения. Сегодня экс-адвокат выступил перед журналистами на пресс-конференции «360».

Несколько дней назад новый адвокат Ефремова Роман Филиппов сказал, что Пашаев оказывал на актера давление.

«Если я плохой или взял деньги и не исполнил обязательства, семья бы со мной общалась. Низкий поклон это женщине (Софья Ефремова — прим.ред.), <…> Я ва-банк пошел ради этой семьи. У меня с Михаилом, с Соней прекрасные отношения. Есть многие вещи, к сожалению, не могу рассказывать. Мой статус прекратили в оперативном порядке», — рассказал юрист.

Более подробно об этой ситуации Пашаев планирует рассказать после апелляции.

Такте юрист сообщил сегодня, что Михаил Ефремов — единственный клиент за 20 лет практики, который не просил его «отмазать». Кроме того, Пашаев признался, что судья пыталась усложнить работу его команды.

Эльман Пашаев выступал защитником интересов Михаила Ефремова. После чего стал широко известным. Смертельное ДТП произошло 8 июня, через три месяца актеру вынесли приговор — восемь лет колонии общего режима.