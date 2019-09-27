«Я в восторге!»: еще один врач получил ключи от квартиры в Воскресенске
Воскресенским врачам вручили ключи от новых квартирПодробнее
Акушер-гинеколог Татьяна Базна приехала в Воскресенск из Ставропольского края. По ее словам, в Москву никогда не стремилась и хотела работать в маленьком городке, похожем на тот, где родилась.
В районную больницу № 1 женщина устроилась четыре года назад. И вот теперь она получила ключи от собственного жилья. Квартира стала для Татьяны приятной неожиданностью.
«В восторге! Я, честно говоря, такого не ожидала. Я зашла, и у меня с каждым шагом глаза все шире и шире. И когда я увидела два балкона, это две полноценных лоджии… Я ходила, улыбалась и молчала», — поделилась впечатлениями Татьяна Базна.
Просторная двухкомнатная квартира находится в новостройке. Ключи Татьяне вручил исполняющий обязанности руководителя администрации Воскресенска Артур Болотников.
Всего с 2015 года в Воскресенске выделено свыше 40 квартир работникам здравоохранения. В этом году жилье получили уже 12 человек, в ближайшее время ключи вручат еще трем.
На жилье можно будет оформить право собственности при условии, что специалист работает в местном медучреждении шесть лет.