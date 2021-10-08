«Я в это время ругался». Муратов признался, что пропустил звонок из Нобелевского комитета

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, ставший лауреатом Нобелевской премии мира, заявил, что ее обладателем является не он, а весь журналистский коллектив. И решение о том, как распределить премию, примет редакционная коллегия. Об этом Муратов сообщил «360».

«Не я ее обладатель, а редакция. И ныне работающая, и люди, которые погибли, выполняя свой профессиональный долг. Поэтому это будет решать редакционная коллегия „Новой газеты“. Надеюсь, что мы в ближайшие дни это сделаем», — сказал он.

Муратов рассказал, что предложит поделиться частью премии с коллегами, журналистами-расследователями. А еще одну часть предложит передать в фонд «Круг добра», созданный указом президента Путина для помощи детям со СМА и иными орфанными заболеваниями.

«Это наша тема, мы ее почти два года ведем. И, конечно же, мы хотим поделиться с этими детьми. А как уж там решит редколлегия, я полагаю, что по какому-то из пунктов меня поддержат», — отметил он.

Муратов признался, что за несколько минут до объявления результатов с ним пытались связаться из Норвежского нобелевского комитета, чтобы сообщить о присуждении премии, но он пропустил звонок.

«Я в это время ругался со специальным корреспондентом Милашиной, и на звонок из Норвегии не ответил. Поэтому я узнал об этом только вместе со всеми», — рассказал журналист.

Муратов пока не знает, когда будет получать премию. Он также заявил, что не знал о номинировании.

«Никто не знает, кому вручат Нобелевскую премию, и никто не знает, номинировался он на нее или нет. Нам говорили несколько раз, что мы номинировались как газета на премию, но этому нет никаких подтверждений, и они могут возникнуть только через 50 лет, когда Нобелевский комитет там открывает какие-то свои секреты», — объяснил он.

Дмитрию Муратову и филиппино-американской журналистке Марии Рессе присудили Нобелевскую премию мира «за усилия по защите свободы мнения». Муратов стал третьим россиянином, получившим награду.