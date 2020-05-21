«Я уже здоров». Петербуржцы запустили производство значков после победы над COVID-19

Так муж и жена поддерживают соотечественников в борьбе с COVID-19.

Супруги, их дочь с мужем, родственница из Белоруссии и трое маленьких детей улетели на отдых в Египет 12 марта, тогда в России еще не был введен режим самоизоляции. В ночь на 28 марта они прилетели в Минск и поехали в Петербург. Уже в автомобиле муж и жена почувствовали себя плохо.

Помощь Лытко оказали в Городской клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина. Туда попали Светлана и Михаил, дочь с зятем. В медучреждении Михаил пролежал 15 дней.

«Очень было страшно, когда я увидела, что мужу не хватает воздуха. Была не паника, а зудящая тревога. Внешний вид, когда тяжелый больной, потрясает. Человек на твоих глазах стареет на несколько лет. Сейчас он смеется: у меня был корона-фитнес, похудел на девять килограммов», — рассказала Светлана.

После выздоровления супруги захотели отблагодарить медиков, а заодно объяснить все друзьям. Конфеты и алкоголь для этого не подходили.

«Друзья нас боятся, как прокаженных, у общества развился синдром страха. И я вижу, что человек, переболевший COVID-19, считается изгоем для очень многих», — рассказывали петербуржцы.

По этой причине они решили создавать значки, на которых написано «Я уже здоров». Супруги хотят показать, что выход из больницы существует, что многие выздоравливают. «Чем больше людей с такими значками на улице, тем спокойней обществу», — добавили Михаил и Светлана.