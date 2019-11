«Я твой чебурашка»: появилось видео московской свадьбы Воеводиной и экс-короля Малайзии

На опубликованных кадрах можно увидеть, как 27-летняя Оксана Воеводина, которая уже находится на третьем месяце беременности клянется своему жениху в том, что будет хорошей матерью будущим детям. А также говорит о том, что останется с королем в печали и радости.

Экс-король Малайзии предложил Воеводиной деньги за закрытые соцсети Подробнее

«Спасибо, мой кролик. Я твой Чебурашка. Желаю нам счастья и радости», — отвечает Мухаммад V. Все происходит на сцене перед 120 гостями. Свадебный танец пара танцует под песню All of Me Джона Ледженда. Съемки датированы 22 ноября 2018 года. Менее чем через год пара официально разведется.

Журналисты со ссылкой на источники при королевском дворе Малайзии сообщили, что именно эта церемония стала причиной разрушения отношений короля Мухаммада V и российской красавицы Оксаны Воеводиной.

Сообщается, в частности, что король пришел в ярость, когда информация о московской свадьбе просочилась в СМИ. Он настаивал на том, что мероприятие должно было быть закрытым. Однако источники, которые близко общаются с Оксаной заявили, что есть совершенно другая причина развода, которую они не называют.

При этом Воеводина успела родить сына, находясь в браке. Ребенок получил имя Леон (полное имя Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра). Однако бывший муж россиянки свое отцовство не признал. Он заявил, что судя по фотографиям, которые оказались в его распоряжении, его экс-супруга могла родить от любого азиата.

В настоящее время пара разбирается в финансовых вопросах после развода. Во дворце малайзийского короля утверждают, что россиянка потребовала купить ей дом в Лондоне, квартиру в Москве и ежемесячно выделять 24 тысячи фунтов стерлингов в месяц.

Однако в ответ она получила предложение единовременную выплату в 275 тысяч фунтов в замен на воспитание сына как мусульманина-суннита и никогда не говорить ему об отце. От самой Воеводиной требуется полностью закрыть свои социальные сети и удалить все фотографии с бывшим мужем.