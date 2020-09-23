Родная мать обматерила своего ребенка в такси и ударила его по голове. Но на этом издевательства не закончились. В распоряжении «360» появилось видео той самой поездки. Сотрудники правоохранительных органов уже заинтересовались семьей.

Действия происходят в Курске. Семейный конфликт начался в салоне машины из-за документов. Но суть проблемы все равно до конца не ясна. Женщина много голосила, материлась и злилась.

«Когда ты уже съедешь от меня! Я тебя терпеть не могу вообще!» — кричит женщина на подростка, который только что сел в машину. По предварительной информации, она является его матерью.

Помимо нескончаемой ругани, женщина сильно ударяет папкой с бумагами по голове ребенка. На видео слышно, что мальчик начал всхлипывать. Но это лишь спровоцировало мать на оскорбления. «Нытика-ублюдка родила», — сетует она.

Позже выясняется, что часть документов все же забыта, и в этом мать начинает обвинять ребенка, но не просто, а с угрозами. «Я тебя сейчас буду бить. Я просто тебя сейчас забью!» — кричит она. Однако ребенок пытается спокойно что-то объяснить и спросить, о каких бумагах идет речь. На этом видео заканчивается. Неизвестно, нанесла ли женщина новые удары и как сейчас себя чувствует ребенок.

Представители пресс-службы УМВД России по Курской области рассказали «360», что сейчас проводится проверка произошедшего. Личность женщины уже установлена.

«Хотим поблагодарить пользователей соцсетей, которые не остались равнодушными и оказали помощь в установлении личность женщины», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции продолжают разбирательство.