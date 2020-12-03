«Я тебе после школы устрою». В Хабаровске уборщица подралась с семиклассником

В хабаровской школе № 49 уборщица подралась с семиклассником. Конфликт разгорелся после сделанного женщиной замечания.

Она кричала на школьника матом и грозилась «устроить» ему после уроков. Школьник ругался с ней в ответ. После того как он назвал женщину «соплей», она сильно ударила его по щеке, завязалась драка. Разняла их учительница. За конфликтом наблюдали другие школьники, которые периодически смеялись над ситуацией.

Произошедшее успел снять на видео одноклассник мальчика. За кадром он кричал уборщице, что она может убить мальчика. Прокуратура организовала проверку в связи с применением насилия в отношении несовершеннолетнего.

«В социальных сетях размещено видео с нецензурной речью технического работника средней школы № 49 города Хабаровск и применением насилия в отношении несовершеннолетнего. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, допустивших эту ситуацию», — сообщается на сайте прокуратуры.

Похожая ситуация произошла в нижегородской школе. Вахтерша обозвала пятиклассника «гаденышем» и силой пыталась усадить на стул.