«Я таких денег не брал»: Пашаев ответил на иск бывшего клиента на 43 млн рублей
Бывший защитник актера Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев стал сам ответчиком по иску другого своего клиента. Заявление на юриста написал Николай Дерябин, который потребовал взыскать с Пашаева 43 миллиона рублей. Первое заседание в Бутырском районном суде Москвы прошло в среду, 28 апреля.
Telegram-канал Mash сообщил, что истец потребовал денег с адвоката за то, что тот не смог защитить его в суде, но при этом взял полный гонорар за свои услуги.
Эльман Пашаев в беседе с «360» заявил, что никакого договора на оказание юридической помощи с Дерябиным он не заключал. Он пояснил, что сам судебный процесс, где он выступал адвокатом, был в 2012 году. Рассматривалось дело о мошенничестве в особо крупном размере, в котором обвиняли сегодняшнего истца.
«Если вы обратите внимание, то они ссылаются на договор об оказании юридической помощи, а этого договора нет. <…> Но есть все документы и доказательства. Я у Дерябина такие деньги не брал, которые он указывает», — заявил Пашаев.
По его словам, это не первая попытка, когда неизвестные пытались подавать на него в суд якобы за взятые деньги по договорам о юридических услугах. Каждый раз, когда он требовал провести почерковедческую экспертизу, истцы забирали свои заявления.
«Я уверен, что так же и здесь будет», — пояснил Пашаев.
Адвокат отметил, что на первое заседание по иску он не приехал, так как с ним не согласовали дату. Он подал ходатайство, чтобы рассмотрение дела перенесли.
«Я хочу лично явиться в суд и представить все доказательства», — пообещал адвокат.
Эльман Пашаев стал известен после защиты в суде актера Михаила Ефремова, который устроил пьяную аварию в центре Москвы. Адвокат активно комментировал в СМИ ход дела, пока артист не отказался от его услуг.
Поведение юриста сочли недопустимым в Совете адвокатской палате и лишили Пашаева статуса адвоката до сентября 2021 года.