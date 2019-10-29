«Я такие вещи не позволяю»: Соловьев рассказал, как разнимал драку украинцев в своей студии

Украинские эксперты подрались на шоу Соловьева. Видео Подробнее

Владимир Соловьев отметил, что не допускает на своем шоу рукоприкладства. Поэтому ему пришлось вмешаться.

«Было неприятно. Но случившееся не является чем-то экстремальным для беседы украинских политологов — весьма эмоциональных. Это все было крайне неприятно, а дальше мне пришлось… ну, вы слышали, объяснить им, что они оба в гостях, и я такие вещи не позволяю. Я не мог стоять в стороне. Это не первый раз, когда в студии есть попытка развязать драку. Но, к счастью, никогда не доходило непосредственно до рукоприкладства. И в этот раз обошлось», — рассказал журналист.

Он отметил, что случившееся вряд ли можно назвать дракой. По его словам, повода для конфликта вовсе не было.

«До рукоприкладства, к счастью, не дошло. Никто ни в кого не попал. Дракой это даже назвать сложно. Но что странно, во время эфира не было ничего такого сказано, что могло вызвать такую бурную реакцию. Как выяснилось, оппоненту Макарова показалось, что Василь его назвал как-то, чуть ли не предателем. Но, как сказал Семченко, они уже до этого на каком-то из эфиров сцепились. Не первый раз было что-то личное высказано, как показалось Семченко, в его адрес Василем. И поэтому сработал триггер, на старую закваску как-то это попало — и понеслось», — объяснил ситуацию Владимир Соловьев.