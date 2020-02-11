«Я своих детей люблю». Бросивший сыновей в Шереметьево отец заявил, что общается с ними ежедневно

Виктор Гаврилов, который оставил своих детей в аэропорту Шереметьево, находится в Москве и каждый день с ними общается. Об этом он сообщил в беседе корреспонденту «360».

«Я в Москве нахожусь. Я связывался с детьми, когда они были в Москве и сейчас был у детишек. Я общаюсь с ними каждый день, потому что я своих детей люблю», — сообщил Гаврилов.

26 января он оставил двух маленьких детей в московском аэропорту Шереметьево, с запиской, в которой нет денег.

После определения личности отца, он объявлен во всероссийский розыск, а затем возбудино уголовное дело.

Детей отвезли в одну из подмосковных клиник. Там их утром 27 января навестил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подарил им подарки и обещал помочь с работой их отцу.

После обследования мальчиков отправили к бабушке в Хабаровский край.