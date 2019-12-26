«Я смотрю на это с политической стороны». Сестра погибшей в Будапеште пианистки прокомментировала смерть родственницы
В минувшее воскресенье в Венгрии погибла российская пианистка Элина Валиева. Ее сестра Ангелина призналась «Газете.ru», что не верит в версию о том, что ее родственница погибла из-за утечки газа.
По словам Ангелины Васениной, утечки газа не было, поскольку в здании отеля, где остановилась ее сестра, стоит бойлер, наполненный неопасным газом. Она напомнила, что в момент трагедии вместе с пианисткой был ее молодой человек. У него в крови обнаружили угарный газ.
«Как сказали полиция и хозяйка отеля, этот газ надуло ветром, но это полный бред», — выразила уверенность собеседница издания.
Она рассказала, что парню Элины пришлось дышать целую ночь с помощью кислородной маски, а на следующий день его отпустили из больницы домой.
«Я смотрю на это с политической стороны. Знаете, очень символично, смешно и весело, когда русский газ убивает русских людей», — констатировала Ангелина.