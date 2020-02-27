«Я сделал уже все, что от меня зависело». Избитый саратовский таксист поделился подробностями несостоявшейся поездки

«Был праздник, ночь уже с 23 на 24 февраля. Были ли они выпивши — трудно сказать, потому что клиентов возишь, в машине уже не принюхиваешься. С ребенком их было четверо. Я сразу сказал, что без детского кресла я их не повезу. А он залез мне в машину, вези, мол, и все», — рассказал таксист.

По словам Горохова, в ответ его избили. После того, как агрессивные пассажиры, наконец, оставили его в покое, он решил обратиться в полицию. Повод был: ссадины, синяки, разбитые очки. В Октябрьском отделении полиции Саратова заявление приняли без разговоров.

«Дали направление на освидетельствование, я его прошел во вторник. Звонили, спрашивали контакты пассажиров. Мне „Яндекс.Такси“ позвонили сегодня, извинились и прислали почтовый адрес, куда сделать запрос на получение личных данных тех пассажиров. Теперь буду ждать действий полиции. Все, что от меня зависело, я сделал», — добавил водитель.

История приобрела широкий резонанс. Таксист уверен, что если раньше те пассажиры могли как-то уйти в тень, то теперь-то их непременно найдут. А от свалившейся внезапно на голову славы Горохов, по его словам, уже устал.