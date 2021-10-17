«Я работала до 8-го месяца беременности»: дрессировщица назвала возможную причину нападения медведя в орловском цирке

Артистка орловского цирка, на которую напал медведь, предположила, что это могло произойти из-за ее беременности. Однако такую точку зрения не поддержала дрессировщица Юлия Денисенко. По ее мнению, в нападении животного, как правило, виноват только сам дрессировщик.

«Я работала до восьмого месяца беременности, и это никак не влияло [на работу]. Меня еще папа учил, что если на меня набросится медведь на репетиции, виновата я, значит, я что-то сделала неправильно, потому что ответственный человек обязан предусматривать разные ситуации с хищником», — пояснила она в беседе с «360».

Денисенко подчеркнула, что в данном случае речь идет не о диких зверях, которых внезапно встретили в лесу. Дрессировщик работает с животным на протяжении фактически всей его жизни, общается с ним.

«Он тебя знает, ты его обязана знать. Мое мнение — это только всегда ошибка человека», — подчеркнула эксперт.

С медведем, который напал на девушку, по словам Денисенко, ничего страшного произойти не должно. Убивать его за это никто не будет.

«Как правило, если это смертельный случай, тоже в практике было такое, могут отдать в зоопарк. Неизвестна же причина, почему тут он на нее набросился. Он мог случайно это сделать», — сказала она.

По ее словам, медведь может продолжить работать в цирке дальше, решение об этом будет принимать его дрессировщик, который знает все обстоятельства и особенности характера зверя.

«Бывает, что животное сбивается с работы, и все. Ему нужен отдых. Если характер поменялся, он стал агрессивным, то могут отдать зоопарк. Никто не будет их убивать. Не было такого в практике, чтобы убивали животное», — заключила Денисенко.

Нападение на дрессировщицу орловского цирка произошло 16 октября. Ее доставили на скорой в больницу. По словам девушки, она почти не пострадала. У нее пара царапин и ушиб ноги. На течении беременности случившееся тоже не отразилось. С медведем, как заверила она, тоже все хорошо, он ведет себя, словно ничего не произошло.