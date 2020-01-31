«Я просто плохо полет переношу»: дебоширка из S7 объяснила свое «взрывное» поведение

Женщина, которая угрожала взорвать самолет перед посадкой в аэропорту Домодедово, объяснила свое поведение. Она рассказала, что очень боится летать и извинилась за этот поступок.

«Я просто плохо полет переношу, сознание теряю, поэтому произошла такая ситуация. Вообще не осознавала [что делаю]», — процитировал слова Антонины Полодиянцевой Telegram-канал Life shot.

В СМИ появилась информация, что дебоширка была пьяна. Она, как и ее родственники ранее, опровергла это заявление. Женщина подчеркнула, что не употребляет алкоголь или наркотики и даже не курит. Она готова пройти проверку, чтобы доказать это. Антонина уточнила, что принимала перед полетом только корвалол.

Я, когда захожу в самолет, всегда прошу, чтобы стюардессы при посадке… Говорю: «Девочки, есть нашатырь? Если что, наблюдайте за мной» Антонина Полодиянцева

Женщина извинилась за свое поведение перед другими пассажирами и всеми, кого испугал ее поступок.

Несмотря на извинения, Антонине может грозить реальное наказание. Домодедовский суд уже отправил ее под домашний арест на два месяца.

30 января самолет авиакомпании S7, который летел из Симферополя в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово. Командир воздушного судна сообщил, что одна из пассажирок угрожает взорвать лайнер. На место посадки самолета прибыли пожарные, скорая помощь и правоохранители. Они задержали дебоширку — никакой бомбы у нее не оказалось. Остальных пассажиров рейса отправили на дополнительный досмотр. Аэропорт в это время продолжил работать в штатном режиме.