«Я при чем здесь?» Пашаев назвал дело против свидетелей ДТП Ефремова заказным

Эльман Пашаев помогает свидетелям защиты по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Он уверен — дело против них заказное, потому что во время процесса очевидцы говорили правду и были готовы доказать свое присутствие на месте аварии, но их не слушали.

Об этом Пашаев рассказал «360».

«Это заказное дело. Если прокуратура ищет истинную правду, почему, когда они дело Ефремова слушали и я просил запросить видео и биллинг в магазине, в который они заходили, суд отказал. Я настаивал, но суд отказал. Если они сказали правду, то почему отказали? Ждали, когда срок пройдет и видео невозможно будет запрашивать», — подчеркнул он.

Бывший защитник Михаила Ефремова отметил, что его допросили в рамках дела свидетелей. Он подчеркнул, что даже если их обвинят в заведомо ложных показаниях, ему ничего не грозит.

«Что мне может быть, я при чем здесь? Прежде чем их в суд вызывать, я сказал, что будет сделан биллинг. Они даже магазин показали, в который заходили. Мы запрашивали видео — прокуратура настаивала отказать в запросе. Еще что-то нужно доказывать, что они были?», — подчеркнул Пашаев.

Экс-адвокат актера рассказал, что во время слушания Ефремова сотрудники полиции оказывали давление на работодателей свидетелей защиты.

«Когда мы заявили, кого будем допрашивать, сотрудники полиции приехали к работе Гаева и начали оказывать давление, чтоб написали, что он в тот день (в день ДТП с Ефремовым — прим. ред.) работал. Также это заявлено у меня, до допроса еще было Гаева», — отметил Пашаев

Он сказал, что помогает всем свидетелям доказать правду. Адвокаты, которые их защищают — его коллеги, и все расходы несет сам Пашаев. Он подчеркнул, что постоянно призывал свидетелей по делу Ефремова говорить честно — если они будут жульничать, то станут нести ответственность сами.

«Здесь оснований нет их бросать. Они не хотели вообще связываться, я их уговаривал, что, если какие-то проблемы возникнут, я их не брошу», — заключил собеседник.