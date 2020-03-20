«Я прекрасно понимаю, что такое копить, я живу на зарплату». Захарова выразила личное мнение о кризисе в сфере туризма
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что понимает россиян, расстроенных отменой отпусков. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам Захаровой, она «прекрасно понимает, что такое копить, купить заранее тур, откладывать».
«Я с уважением отношусь к людям, которые это планируют заранее для того, чтобы минимизировать свой ущерб», — заключила она.