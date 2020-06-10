    10 июня 2020, 18:36

    «Я понял, что „типичных русских“ не существует!». Немец поделился впечатлениями от жизни в России

    Артур Блянихов

    46-летний немец Роланд Цедлер, который прожил в РФ 16 лет, рассказал «Царьграду» о своих впечатлениях от России, ее жителях, культуре и быте.
    «Я понял, что „типичных русских“ не существует!». Немец поделился впечатлениями от жизни в России

    «Я понял, что „типичных русских“ не существует!» — признался Цедлер.

    По его словам, с одной стороны ему встречались дружелюбные и открытые люди, с которыми он дружит и по сей день. А с другой стороны, есть те, кто ненавидит всех тех, кто отличается от них самих.

    «Таких людей можно встретить везде, не только в России», — заметил собеседник издания.

    По его мнению, русский язык не такой сложный, как многие думают. Цедлер пояснил, что непросто в самом начале, когда сталкиваешься с незнакомой грамматикой и кириллическим алфавитом.

    «Стоит преодолеть первые препятствия и останется лишь постепенно пополнять словарный запас и постоянно практиковаться, а дальше само пойдет!» — продолжил мужчина.

    Он признался, что считает более женственными россиянок, нежели своих соотечественниц. Ему в юности говорили, что русскую при первой встрече можно вести в оперу, так как она всегда одета как «на выход».

    Что касается российской культуры, то Цедлер пояснил, что наше кино для него скучновато, а музыка ему нравится.

    «Лепса пою во весь голос!» — добавил он.