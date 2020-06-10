«Я понял, что „типичных русских“ не существует!». Немец поделился впечатлениями от жизни в России

«Я понял, что „типичных русских“ не существует!» — признался Цедлер.

По его словам, с одной стороны ему встречались дружелюбные и открытые люди, с которыми он дружит и по сей день. А с другой стороны, есть те, кто ненавидит всех тех, кто отличается от них самих.

«Таких людей можно встретить везде, не только в России», — заметил собеседник издания.

По его мнению, русский язык не такой сложный, как многие думают. Цедлер пояснил, что непросто в самом начале, когда сталкиваешься с незнакомой грамматикой и кириллическим алфавитом.

«Стоит преодолеть первые препятствия и останется лишь постепенно пополнять словарный запас и постоянно практиковаться, а дальше само пойдет!» — продолжил мужчина.

Он признался, что считает более женственными россиянок, нежели своих соотечественниц. Ему в юности говорили, что русскую при первой встрече можно вести в оперу, так как она всегда одета как «на выход».

Что касается российской культуры, то Цедлер пояснил, что наше кино для него скучновато, а музыка ему нравится.

«Лепса пою во весь голос!» — добавил он.