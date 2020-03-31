«В таких ситуациях надо взвешивать баланс между частными и публичными интересами нарушения врачебной тайны. Уведомления о том, что гражданин покинул местонахождение карантина своего, будут рассылаться санитарной властью, в целях обеспечения прав и интересов большинства. Это же не какая-то блажь властей, это вынужденные необходимые меры. Я пока не вижу конкретное нарушение врачебной тайны. Эти данные передаются санитарным властям, это делается в интересах санитарно-эпидемиологического благополучия всего общества», — пояснил Дронов.

По его словам, подобная передача информации не преследует цель навредить пациенту и специалист не видит в этом ничего криминального.

«Такая передача информации — это не умысел причинить вред такому пациенту. Можно говорить, что каким-то образом нарушаются права на свободу передвижения, но в данном случае это право и может быть ограничено в условиях чрезвычайных ситуаций. Я не вижу тут никакой дичи. Вообще, надо прекратить общественные экспертизы. Надо дать работать профессионалам и не мешать, а то у нас будет, как в Италии».