«Я планирую жить на две страны». Лиза Пескова рассказала о планируемом месте жительства

Елизавета рассказала, что может переехать как в Россию, так и во Францию.

«Невозможно выбрать, когда у тебя половина жизни связана с Парижем, половина с Москвой, а какая-то часть вообще с Анкарой. Я даже не знаю, где мы будем покупать квартиру, в Париже или в Москве, потому что у нас с молодым человеком половина родственников там, половина здесь. Я планирую жить на две страны — Францию и Россию. Я стремлюсь к тому, чтобы ездить туда-сюда», — пояснила Пескова.

По ее словам, она не привязана к одному месту, именно поэтому считает, что у нее «нет дома». Елизавета Пескова подчеркнула, что для нее дом — это не Родина, а близкие люди, а они могут находиться в разных местах.