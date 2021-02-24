«Я открыл им глаза»: кузнец-тиктокер объяснил свои резкие слова в защиту рабочих

Житель Верхнего Уфалея Иван Высочанский, работающий кузнецом, рассказал, как отреагировал на популярность, которая обрушилась на него после публикации ролика в TikTok. В нем молодой человек высказался в защиту рабочего класса, написал сайт URA.ru.

«После моего видеоответа на комментарии, приравнивающие рабочий класс к нищебродам, я внезапно стал популярен. Из-за этого даже несколько выпал из жизни», — признался мужчина.

Он объяснил, что родился в рабочей семье, где мама работает штукатуром-маляром, а отец плотником. Сам парень трудится на заводе «МетМашУфалей» кузнецом на молоте и прессе. Кроме этого, он работает тренером-педагогом физической культуры. Его хобби является создание роликов в стиле «Ералаш».

«Я не жалею, что резко высказался о людях, для которых рабочие — обслуживающий персонал. В комментариях к моим видео очень много адекватной молодежи. Они пишут, что я открыл им глаза на рабочие специальности», — подчеркнул Высочанский.

По словам мужчины, многие люди прежде не задумывались, как важно уметь создавать что-то собственными руками. Иван отметил, что у него есть сын, которого он будет воспитывать так же. Житель Челябинской области заключил, что «человек с руками и головой» всегда найдет себе работу.