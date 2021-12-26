«Я отдыхаю в Подмосковье». Захарова осадила Соболь за выпад об отпусках чиновников

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на выпад юриста запрещенной в России экстремистской организации-иноагента ФБК* Любови Соболь и рассказала, где она любит отдыхать. Пост появился в ее Telegram-канале.

«Любовь, я отдыхаю в Подмосковье. В этом году летом в отпуск ездила в Тулу. Пару лет назад — в Рязань. В Орле не была. Надеюсь, найду возможность», — написала Захарова.

Она обратила внимание, что ее выбор места для отпуска не означает, что она не ценит красоту Италии или Греции. По ее словам, это свидетельствует о том, что она любит свою страну не на расстоянии и не на словах.

Вместе с комментарием Захарова выложила скриншот поста Соболь в Twitter. В нем юрист высказала мнение, что российские чиновники «не вылезают из Запада». По ее словам, им следовало бы отдыхать не в Вене или в Париже, а в Туле, Рязани или Орле.

* ФБК признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность запрещена в России.