«Я осознала, что мы могли умереть». Внезапная блокировка каршерингового авто едва не стоила жизни пассажирам

Жительница Москвы вместе с друзьями решила отправиться на арендованном авто в Санкт-Петербург. Компания остановила свой выбор на каршеринговом минивэне компании «Яндекс. Драйв». На обратном пути Анна решила поменять автомобиль, так как с ним возникли неполадки. На пути к другой машине автомобиль Анны неожиданно заблокировался прямо во время движения по КАДу в плотном потоке машин.

«У меня в машине было четыре пассажира, которые часть спали, часть — нет. Водитель всегда несет ответственность за жизнь своих пассажиров. Я не поняла, что произошло, почему машина начала резко выключаться, то есть погасли все бортовые компьютеры. Машина полностью стала темная, ничего не работало. Далее выключились двери», — рассказывает Анна Титова.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме Анны, в машине находились ее друзья. Многие из них считают, что им чудом удалось выжить.

«Я резко проснулась от толчка. Не очень поняла, что произошло. Мне показалось, что сигналили вокруг нас все. Потом я осознала, что мы в середине трассы резко остановились. И вокруг нас происходит движение, а машина стоит. А там КАД, очень оживленное движение. Первые минут 10 я не понимала, что происходит. Потом мне стало страшно, когда я осознала, что мы могли бы умереть», — вспоминает свидетель происшествия Александра.

Источник фото: телеканал «360»

В чем причина этой ошибки? Человеческий фактор или неоптимизированная система обратной связи с клиентом — рассуждать можно долго.

«Ну это чревато аварией. Причем в данном случае неважно даже, с какой скоростью едет человек. Потому что — ну представьте, вдруг у вас машина отказывает, перестает адекватно реагировать на ваши команды», — говорит автоэксперт Петр Баканов.

Сложные погодные условия вносят свои коррективы при движении. Блокировка двигателя посреди дороги во время снегопада или гололеда — почти стопроцентная гарантия аварии.

Источник фото: телеканал «360»

К сожалению, что касается каршеринга в нашей стране, ситуация сложная. У клиентов больше обязанностей, чем прав. А вот оператора каршеринга это касается в меньшей степени. Порой даже дозвониться до поддержки бывает трудно — что уж говорить про публичные извинения.

«Это вполне естественно со стороны бизнеса. Пока с них не спрашивают, пока их никто не регулирует, они и не стремятся к тому, чтобы повышать качество своего сервиса. Поэтому нам, конечно, необходим закон о каршеринге. И необходимо, чтобы для операторов были разработаны требования, которые они будут выполнять», — сказала координатор движения «Синие ведерки» Юлия Коблинова.

Источник фото: телеканал «360»

Пока Анна Титова все еще ждет, когда «Яндекс. Драйв» официально извинится перед ней за эту ситуацию. Девушка готова написать досудебную претензию или даже отстаивать свои права в суде. Анна считает, что систему давно пора оптимизировать.