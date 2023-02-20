Общество 20 февраля 2023, 17:43 «Я очень боюсь». Жительница Уфы пожаловалась на угрозы от соседок-пенсионерок Двух пенсионерок из Уфы обвинили в хулиганстве и неадекватном поведении

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Жители одного из многоквартирных домов в Уфе пожаловались на двух пенсионерок. По словам жителей столицы Башкирии, женщины ведут себя неадекватно, и из-за их действий одной семье пришлось сменить место жительства, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Одной из пострадавших от рук пенсионерок стала мать двоих Изабелла. По ее словам, женщины часто стучат ей в дверь, ругаются матом и угрожают поджечь квартиру. Заступиться некому — супруг девушки находится в зоне проведения СВО.

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«Я боюсь, что они подожгут или газ включат, и мы все отравимся, умрем… Я очень боюсь, конечно», — рассказала Изабелла.

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Пожаловались на возмутителей спокойствия и другие соседи. Они рассказали, что пенсионерки часто шумят. Сами женщины отвечают, что лишь защищаются — мол, окружающие употребляют запрещенные вещества, после чего стучатся к ним в двери. Полицейские не смогли решить конфликтную ситуацию и посоветовали сторонам договориться.

Ранее в Уфе 10-летний мальчик напал с ножом на отца из-за отказа поиграть с ним. Правоохранители начали проверку.