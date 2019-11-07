«Я никому не друг»: иск L’One к Black Star на 147 миллионов рублей начали рассматривать в суде

Кажется, лейблу Black Star в пору к гастрольному графику добавить график судебных заседаний. На этот раз иск к компании Тимати подал рэпер L’One. Музыкант надеется получить 147 миллионов рублей. Исполнитель заявил: эти деньги ему не доплатили за все время работы.

К слову, это не первый спор между Леваном Горозией — так зовут певца на самом деле — и лейблом. В октябре суд решил оставить права на песни и сам псевдоним L’One продюсерскому центру Тимати.

Горозия работал с Тимати с 2012 года. До разрыва контракта были многочисленные гастроли, толпы фанатов и миллионы просмотров на YouTube. Глава Black Star в интервью на одной из российских радиостанций заявил: L’One ему не товарищ.

«Я ему дал шанс, и с первым клипом у него это получилось. Но к концу контракта люди это забывают, они смотрят через призму дружбы, но я хочу еще раз пояснить: я никому не друг, у нас бизнес-отношения», — сказал Тимати.

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Договор Black Star и Горозии гласил: сценический псевдоним и все композиции принадлежат лейблу. Леван, по сути, наемный сотрудник, который мог исполнять музыкальные треки. Сам же Горозия рассказал на одном из шоу, что песни — это его интеллектуальная собственность, потому что он автор этих композиций.

«Я напишу новые. Но это мои песни, мне их никто не написал, почему я кому-то должен сказать: вот, пожалуйста, оставьте и возьмите их себе», — заявил L’One.

В ближайшее время Леван постарается оспорить решение суда и вернуть права на имя и песни себе. Правда, сегодня на процессе в суде не было ни его, ни Тимати. Интересы рэперов представляли их адвокаты.

«Такая позиция — заявить 140 миллионов, все испугаются и дадут 100 — это смешно. Он подписывал отчеты», — сказал Сергей Жорин, адвокат Black Star.

Горозия рассказал, что эти деньги — 147 миллионов рублей — Black Star не доплатил ему, ссылаясь на то, что средства были потрачены на организацию концертов и записи песен. Но адвокат Левана не исключает, что его клиента обвели вокруг пальца.

«Бухгалтер Black Star присылал письма, где указывал расходы, но где доказательства, чем он их подтверждает?» — отметил адвокат L’One Марат Хасанов.

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Ни к какому соглашению стороны не пришли. Представитель продюсерского центра принес документы, которые, по словам юриста, доказывают все выплаты Левану Горозии. Адвокат истца попросил время, чтоб изучить бумаги. Слушание перенесли на месяц. Что же касается авторских прав, теперь Московский городской суд будет выяснять, принадлежит ли музыка тому, кто платит.