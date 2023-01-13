Эксклюзив 13 января 2023, 14:54 «Я никого не толкал». Пассажир рейса Бангкок — Москва опроверг обвинения в драке на борту самолета Пассажир севшего в Самарканде рейса Бангкок — Москва опроверг участие в драке на борту freepik

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Виновницей конфликта на борту самолета, летевшего из Бангкока в Москву, стала беременная женщина, рассказал «360» пассажир лайнера Андрей. По его словам, сам он не принимал участия в драке, а в момент потасовки спал на своем месте.

«Я никого не толкал, никого не ударил, никого не обзывал. Я в этот момент сидел спал. Началась потасовка. Беременная женщина [находилась] в бизнес-классе, не где мы сидели. Первоначально все началось из-за нее», — рассказал собеседник «360».

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Он добавил, что при вылете из Таиланда от крыла самолета «отвалилась какая-то часть», потом он просил пересадить его, но бортпроводники отказали в просьбе. После этого пассажир вернулся на место и заснул, а когда проснулся — в самолете был конфликт.

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«Что в тот момент произошло — я не видел, не могу говорить, придумывать и врать. Я видел ор, ругательства и толкания, но я в них не участвовал», — отметил мужчина.

Самолет «Аэрофлота» вылетел в Москву из Таиланда 12 января. В какой-то момент на борту случился конфликт, из-за чего лайнер пришлось посадить в Самарканде. Там беременной пассажирке стало плохо, и в итоге всех пассажиров доставляли домой двумя другими воздушными суднами.