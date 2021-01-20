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    20 января 2021, 22:57

    «Я ничуть не расстроен». Сноуден — об отказе Трампа помиловать его

    Артур Блянихов

    Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден на своей странице в Twitter отреагировал на отказ Дональда Трампа помиловать его при уходе с поста президента США. Об этом сообщили «Известия».

    «Я ничуть не расстроен тем, что остался без помилования со стороны человека, который никогда не знал любви, за которую не платил», — признался Сноуден.

    По его словам, оставшиеся сторонники Трампа никогда не должны прощать, что он не помиловал людей, которые говорят правду в гораздо более отчаянных обстоятельствах.