«Я ничего не боюсь». Главу «Альянса врачей» заподозрили в лжи о коронавирусе

МВД может завести административное дело на лидера профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву. Ее подозревают в создании фейков о коронавирусе. Сама Анастасия в разговоре с «360» заявила, что она говорит правду и ей бояться нечего.

«Во всех своих постах я пишу, что против паники. Но коронавирусная инфекция действительно очень серьезная. Наверное, не дураки — страны Европы, Китай, принявшие серьезные, жесткие карантинные меры и обеспечившие безопасность врачей и граждан. Правда? Если мне пишут врачи, вынужденные шить марлевые повязки, я как председатель союза всероссийского значения не могу об этом молчать. Поэтому я говорю правду и ничего не боюсь», — сказала она.

В своем последнем видео на YouTube Васильева говорила о необходимости обеспечить российских медиков средствами защиты и о том, что в стране много случаев пневмонии. По ее словам, в России на фоне пандемии открываются перепрофилированные отделения пневмонии.

«Я не знаю, и никто не знает, сколько из этой пневмонии у нас коронавируса, потому что у нас плохие тесты. Их чувствительность ниже в 100 раз», — отметила Анастасия.

Ранее в своем Twitter Васильева рассказала, что ей звонили из уголовного розыска Москвы. Представитель МУР заявил, что руководство одного из новостных агентств попросило провести в ее отношении проверку из-за роликов о коронавирусе.

«Хотят объяснительную. Придется записать еще один ролик», — написала руководитель «Альянса врачей».

Telegram-канал Baza написал, что Васильевой может грозить административная ответственность. В случае если Роскомнадзор посчитает информацию от «Альянса врачей» фейком, Васильеву могут оштрафовать за распространение заведомо недостоверной информации.

Тем временем зарубежные журналисты уже раскритиковали российские власти за их действия в борьбе с коронавирусом. Российский посол в США даже обратился в организацию Human Rights Watch и попросил остановить распространение фейков.