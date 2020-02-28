«Я недавно развелась!» Пьяная блондинка из Приморья устроила флирт-представление для инспектора ДПС

В Приморье патруль ДПС остановил машину, за рулем которой была девушка. Полицейские заподозрили, что она не совсем трезва, и предложили автоледи «подуть в трубочку». Та устроила целое представление.

«Я хочу в другую трубку дуть. Я развелась с мужем, мне надо подуть», — заявила жительница Арсеньева, когда увидела алкотестер. Видео разговора с автоинспекторами, предположительно, сняла ее подруга. Девушку она называет Татьяной.

В ролике, который моментально разлетелся по Сети, светловолосая нарушительница явно заигрывала с сотрудниками ДПС, строила им глазки и улыбалась. С инспектором, который проверял ее на наличие алкоголя в крови, девушка вела себя весьма раскрепощенно.

Тест, уточнил сайт kp.ru со ссылкой на ОГИБДД Арсеньевский, показал в организме Татьяны 0,3 промилле. Девушку лишили прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Решение суда в законную силу пока не вступило — его можно обжаловать.

Поплатиться незадачливая жительница Приморья может и за свое поведение. Следователи могут квалифицировать его как оскорбление представителя власти, а это уже уголовное дело.