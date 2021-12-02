«Я не всегда могу себя сдерживать»: депутат Мосгордумы объяснила мат на онлайн-заседании комиссии по культуре

Депутат Мосгордумы объяснила случай с нецензурным высказыванием на заседании комиссии по культуре. Наталия Метелина отметила, что все произошло еще в середине октября — и ей немного странного, что СМИ только сейчас обратили на это внимание. Саму историю Метелина назвала нелепой и призналась, что не ожидала публичного звучания своих слов: она и не подозревала, что у нее нажата кнопка и началось ее выступление онлайн.

Метелина добавила, что сказалась и усталость, поскольку комиссия была для нее уже третьей по счету за день. Тема тоже была не самой простой — обсуждалось лечение больного ребенка. Депутат отметила, что разговор был просто бытовым, он явно не предназначался для публики.

«Это был простой бытовой разговор. Я даже не знала, что у меня нажата кнопка для выступления. Я была в окошке, и меня включили. Я не слышала, я продолжала свой разговор. То, что мы в быту употребляем крепкие армейские выражения, ни для кого не секрет. А как еще описывать события, которые происходят вокруг нас? Я не всегда могу себя сдерживать», — подчеркнула Метелина в беседе с изданием «Подъем».

Депутат также добавила: все понимают, что произошла нелепая случайность, и никто не собирается делать ей за это выговоры. По ее словам, никаких последствий эта ситуация для нее не понесла.

Ранее в Роскомнадзоре выступили за запрет нецензурной лексики в фильмах, которые транслируют онлайн-кинотеатры. Пока что речь идет только о предложении — конкретные поправки не сформированы.