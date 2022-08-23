«Я не верю, что ему оказали помощь». Погибший в порту Измаила моряк Редько выходил на связь с родными за день до смерти

Дочь скончавшегося российского моряка Юрия Редько, которого удерживали в порту Измаила, рассказала о последнем телефонном разговоре с отцом. В интервью «360» она заявила, что в тот момент мужчина чувствовал себя нормально. По ее словам, у него был украинский номер, связь они поддерживали через мессенджер.

«Телефоны были, на связь он выходил регулярно. Выходил на связь вчера вечером, все было нормально. Обычно он звонил нам утром и вечером. [Сегодня] с утра звонка нет, мы забеспокоились», — рассказала Юлия Баранова.

Примерно неделю назад Юрий Редько почувствовал себя плохо. У него начало болеть сердце, пояснила его дочь. Потом у него началась рвота, ему требовалась срочная госпитализация.

«Для этого нужно было подавать какую-то заявку, которую рассматривают пять дней. Это сумасшествие. Человек за пять дней умер и все. <…> Я не верю, что там ему оказали какую-то помощь», — отметила Баранова. По ее словам, моряк был крепким здоровым мужчиной. Его смерть стала шоком для всей семьи.

Днем во вторник стало известно, что на Украине погиб Юрий Редько, один из застрявших в порту Измаила российских моряков. Власти решают вопрос о транспортировке его тела на родину.