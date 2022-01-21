«Я не трус, и я не беру на лапу». Беглов пообещал довести до конца реформы в Петербурге

Проводимые в Санкт-Петербурге реформы продолжатся до полного завершения, несмотря жесткую критику. С таким заявлением выступил на встрече с руководителями ведущих театров и концертных организаций города губернатор Александр Беглов. Видео с его выступлением опубликовал сайт 78.ru.

Руководитель города заявил, что проблема с уборкой снега связана с организациями, которые выступили против новых правил. Беглов напомнил, что с 2019 года в Санкт-Петербурге запретили выбрасывать снег в реки и каналы. Кроме того, изменили форму расчета: платить за объем собранных осадков.

Беглов пояснил, что новой системой компании оказались недовольны. Раньше они получали деньги за количество выставленных машин в смену.

«Мы сказали: давайте поставим и по мусору, и по снегу ГЛОНАСС-систему, чтобы было видно, куда едет машина. „Ну, нам это затратно“. Мы возместим вам эти затраты. Но мы это дело добьем», — пообещал Беглов.

По словам губернатора, начатые им реформы вызвали критику многих лиц. Беглов подчеркнул, что сдаваться не собирается.

«Я пришел для того, чтобы отдать долги городу. И ко мне не прилипнут две вещи — самое главное: я не трус, и я не беру на лапу», — подчеркнул он.

Беглов добавил, что уже обратился в правоохранительные органы, чтобы они занялись вопросом, кто ставит палки в колеса властям города, а сам намерен довести начатые реформы до конца.

С начала года жители Санкт-Петербурга начали массово жаловаться на неубранные от снега дороги и переполненные мусорные контейнеры. С 10 по 16 января в систему «РЭО Радар» обратились 1463 петербуржца, было зарегистрировано рекордное число обращений.

Заместитель генерального директора ППК «РЭО» Евгений Карелов отметил, что город не подготовился к внедрению новой системы по обращению с коммунальными отходами. В частности, есть нехватка техники, а также не подсчитаны контейнеры на площадках.