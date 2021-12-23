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    23 декабря 2021, 16:28

    «Я не слежу ни за кем, как ушел с поста главы ФСБ»: Путин о том, смотрит ли он блогеров

    Путин заявил, что не следит ни за кем из блогеров

    Дарья Сидорова, Ольга Назаркина

    Президент Владимир Путин заявил журналистам, что не интересуется деятельностью ни одного из блогеров, добавив в шутку, что не следит ни за кем с тех пор, как перестал работать в Федеральной службе безопасности.

    «Я не слежу ни за кем, как ушел с поста главы ФСБ»: Путин о том, смотрит ли он блогеров

    «Я уже давно ни за кем не слежу, с тех пор как перестал быть директором ФСБ», — сказал глава государства.

    Он добавил, что занимается спортом, потому что обязан поддерживать форму, без которой сложно функционировать в том графике, в котором он обязан работать на своей должности.

    Говоря о новом формате работы онлайн, который начал преобладать из-за пандемии, президент добавил, что в этом году общение через современные средства связи было налажено должным образом.

    «Разница в три метра не играет существенной роли, мы с вами сейчас на более дальней дистанции находимся, и то свободно разговариваем друг с другом», — заметил он в ответ на вопрос одного из журналистов.

    При этом Путин признался, что простого общения с близкими, друзьями, коллегами, конечно, не хватает. В заключение он поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал всего самого хорошего.

    Сегодняшняя большая пресс-конференция президента стала уже 17-й по счету. В этом году она продлилась 3 часа 56 минут, глава государства ответил на 55 вопросов.