«Я не слежу ни за кем, как ушел с поста главы ФСБ»: Путин о том, смотрит ли он блогеров

Президент Владимир Путин заявил журналистам, что не интересуется деятельностью ни одного из блогеров, добавив в шутку, что не следит ни за кем с тех пор, как перестал работать в Федеральной службе безопасности.

«Я уже давно ни за кем не слежу, с тех пор как перестал быть директором ФСБ», — сказал глава государства.

Он добавил, что занимается спортом, потому что обязан поддерживать форму, без которой сложно функционировать в том графике, в котором он обязан работать на своей должности.

Говоря о новом формате работы онлайн, который начал преобладать из-за пандемии, президент добавил, что в этом году общение через современные средства связи было налажено должным образом.

«Разница в три метра не играет существенной роли, мы с вами сейчас на более дальней дистанции находимся, и то свободно разговариваем друг с другом», — заметил он в ответ на вопрос одного из журналистов.

При этом Путин признался, что простого общения с близкими, друзьями, коллегами, конечно, не хватает. В заключение он поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал всего самого хорошего.

Сегодняшняя большая пресс-конференция президента стала уже 17-й по счету. В этом году она продлилась 3 часа 56 минут, глава государства ответил на 55 вопросов.