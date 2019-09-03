«Я не сдержался»: Ковтун оценил свое агрессивное поведение на передаче «Кто против?»

«Пойдите вон отсюда»: украинского эксперта выгнали из студии «России 1» Подробнее

«Честно говоря, я не сдержался. Я не должен был произносить эти слова. Моя несдержанность была вызвана тем, что все время меня вспоминают, я на это среагировал», — признался Ковтун.

Он добавил, что скандал не отразился на его востребованности российскими телешоу. Так, тем же вечером он принял участие в эфире с Владимиром Соловьевым на том же телеканале. Украинский политолог отметил, что интерес каналов к его персоне обусловлен тем, что его участие приносит хорошие рейтинги.

«Телевизионщики пытаются сыграть на этом интересе. Так что все нормально. И никаких штрафных санкций. Они хотят меня видеть каждый день и сегодня — снова», — добавил Ковтун.

Скандал разразился 2 сентября в эфире программы Сергея Михеева на телеканале «Россия 1». Во время ток-шоу «Кто против?» Ковтуну предложили посмотреть на вопрос вокруг ситуации, сложившейся на Украине, глазами Германии. Украинский эксперт перебил ведущего на полуслове, нелестно отозвавшись о немецких журналистах.