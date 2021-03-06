«Я не пригласил бы»: Познер высказался об участии скопинского маньяка в ток-шоу

После освобождения скопинского маньяка из тюрьмы появились сообщения об его участии в одном из ток-шоу. Теперь Виктор Мохов имеет право приходить на различные программы, считает журналист Владимир Познер. При этом телеведущий признался, что сам бы не стал звать бывшего заключенного.

«Мохов отсидел 17 лет в тюрьме. Теперь, будучи на свободе, он имеет такие же права, как и все остальные. Если его пригласили на телевизионное шоу, то он может идти. Хотя мне представляется это несколько странным. Я, например, не пригласил бы Виктора Мохова. Но запрещать это никак нельзя», — процитировал журналиста сайт «Познер Онлайн».

Ведущий напомнил, что телеканалы могут приглашать на съемки кого угодно, если это не идет в разрез с законом. Познер привел в пример США, где заключенные не имеют права писать книгу о своем преступлении, а затем выставлять ее на продажу. При этом после выхода из тюрьмы человек больше не считается преступником. Кроме того, журналист отметил, что людям всегда были интересны скандальные истории.

«Ничего нового в этом нет. А почему с этим надо бороться? Очевидно, мы так устроены, что нас интересуют такие вещи», — заключил он.

Виктор Мохов вышел из тюрьмы 3 марта после 17-летнего заключения, сообщило Ura.ru. Он попал под стражу после того, как в 2000 году похитил двух школьниц. Девушек мужчина держал в подземном бункере и насиловал. После освобождения скопинского маньяка СМИ написали, что он ездил в Москву для участия в ток-шоу. Сам Мохов заявил о получении «мешка денег» за съемки.