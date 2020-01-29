«Я не ожидал такой чести». Единственного ветерана-освободителя Ленинграда под Смоленском поздравили парадом
Перед 96-летним Михаилом Семеновичем Кугелевым промаршировали 200 человек в военной форме. Духовой оркестр при этом играл песни военных лет. Парад состоялся в годовщину полного снятия блокады Ленинграда 27 января.
В мероприятии приняли участие и будущие защитники Отечества — курсанты Военной академии ВПВО ВС РФ им. Маршала Советского Союза А. М. Василевского и юнармейцы, а также нынешние солдаты — военнослужащие 29-й железнодорожной бригады. Парад прошел прямо во дворе дома, где живет Михаил Кугелев.
«Вы воевали и боролись за наш мир, за наше будущее. Мы преклоняемся перед отвагой и силой духа всех тех, кто прошел сквозь этот ад. А сегодня мы пришли, чтобы сказать вам лично „спасибо“», — обратился к Михаилу Семеновичу руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Смоленской области Анатолий Уханов.
О начале войны Михаил узнал в день своего 18-летия. Он успел закончить лишь один курс Ленинградского медицинского института, когда ушел добровольцем на фронт. Служил на Белом море, а потом принимал участие в операциях «Полярная звезда» и «Искра» в боях за освобождение Ленинграда. Получил осколочное ранение в голову. Из окружения смогли выбраться только 3 из 150 тысяч бойцов Красной Армии. Михаил Семенович был в их числе. После госпиталя он продолжил служить на Прибалтийском и Волховском фронтах. Кугелев дошел до Латвии.
Михаил Семенович Кугелев награжден двумя орденами Красной звезды, 22 медалями (среди них медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Ленинграда»), орденом Отечественной войны.