«Я не ожидал такой чести». Единственного ветерана-освободителя Ленинграда под Смоленском поздравили парадом

Перед 96-летним Михаилом Семеновичем Кугелевым промаршировали 200 человек в военной форме. Духовой оркестр при этом играл песни военных лет. Парад состоялся в годовщину полного снятия блокады Ленинграда 27 января.

В мероприятии приняли участие и будущие защитники Отечества — курсанты Военной академии ВПВО ВС РФ им. Маршала Советского Союза А. М. Василевского и юнармейцы, а также нынешние солдаты — военнослужащие 29-й железнодорожной бригады. Парад прошел прямо во дворе дома, где живет Михаил Кугелев.

«Вы воевали и боролись за наш мир, за наше будущее. Мы преклоняемся перед отвагой и силой духа всех тех, кто прошел сквозь этот ад. А сегодня мы пришли, чтобы сказать вам лично „спасибо“», — обратился к Михаилу Семеновичу руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Смоленской области Анатолий Уханов.

О начале войны Михаил узнал в день своего 18-летия. Он успел закончить лишь один курс Ленинградского медицинского института, когда ушел добровольцем на фронт. Служил на Белом море, а потом принимал участие в операциях «Полярная звезда» и «Искра» в боях за освобождение Ленинграда. Получил осколочное ранение в голову. Из окружения смогли выбраться только 3 из 150 тысяч бойцов Красной Армии. Михаил Семенович был в их числе. После госпиталя он продолжил служить на Прибалтийском и Волховском фронтах. Кугелев дошел до Латвии.

Михаил Семенович Кугелев награжден двумя орденами Красной звезды, 22 медалями (среди них медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Ленинграда»), орденом Отечественной войны.

Источник фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области