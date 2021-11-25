«Я не могу дышать свободно, беспредел». Тренер Ильин отказался надевать маску даже на суде

Заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин отказался надеть маску во время судебного заседания по вопросу о двух протоколах, составленных в его отношении. После этого Ильина вывели из суда и увезли. В разговоре с «360» он предположил, что его опять везут в СИЗО. Происходящее тренер назвал беспределом.

Ильин пересказал разговор с судьей.

«На каком основании вы требуете от меня надеть маску? Она отказалась показать закон и сказала: „В таком случае выйдете из-зала суда“. Я вышел», — заявил тренер.

Он сказал, что своим неповиновением хочет вступиться за других, находящихся в таком же положении как он. Тренер потребовал, чтобы ему показали документ, в котором написано, что нужно носить маску. По его словам, он много ездит по стране, и нигде его не заставляют надевать маску.

«Вот этим полицейским я не верю ни на слово. Есть документ, который они обязаны показать по закону о полиции. Они сами нарушают закон, а требуют от граждан. Покажите закон, постановление, что мне надевать маску? Я не могу дышать свободно, беспредел», — заключил он.

Ранее Александра Ильина задержали в петербургском аэропорту Пулково за отказ надеть маску. Случай произошел 22 ноября, когда он вместе с трехкратной чемпионкой мира по плаванию в ластах Виталиной Симоновой собирался вылететь в Новосибирск.