«Я не могу дышать свободно, беспредел». Тренер Ильин отказался надевать маску даже на суде
Тренера Ильина увели из суда после того, как он опять отказался надеть маску
Заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин отказался надеть маску во время судебного заседания по вопросу о двух протоколах, составленных в его отношении. После этого Ильина вывели из суда и увезли. В разговоре с «360» он предположил, что его опять везут в СИЗО. Происходящее тренер назвал беспределом.
Ильин пересказал разговор с судьей.
«На каком основании вы требуете от меня надеть маску? Она отказалась показать закон и сказала: „В таком случае выйдете из-зала суда“. Я вышел», — заявил тренер.
Он сказал, что своим неповиновением хочет вступиться за других, находящихся в таком же положении как он. Тренер потребовал, чтобы ему показали документ, в котором написано, что нужно носить маску. По его словам, он много ездит по стране, и нигде его не заставляют надевать маску.
«Вот этим полицейским я не верю ни на слово. Есть документ, который они обязаны показать по закону о полиции. Они сами нарушают закон, а требуют от граждан. Покажите закон, постановление, что мне надевать маску? Я не могу дышать свободно, беспредел», — заключил он.
Ранее Александра Ильина задержали в петербургском аэропорту Пулково за отказ надеть маску. Случай произошел 22 ноября, когда он вместе с трехкратной чемпионкой мира по плаванию в ластах Виталиной Симоновой собирался вылететь в Новосибирск.