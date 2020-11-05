«Я не могла сказать нет»: бывшая подруга художника Павленского рассказала о насилии с его стороны

Несколько лет назад Оксана Шалыгина встречалась с эксцентричным художником Петром Павленским. А недавно она призналась, что отношения с ним в какой-то момент превратились в пытку.

«<...> Это было уже пыткой, это можно сравнить с концентрационным лагерем по экстремальности. <…> Когда тебя бьют, это одно ощущение, а когда тебя насилуют — совершенно другое. <…> Это происходило каждый вечер перед сном», — рассказала девушка в интервью Wonderzine.

По словам экс-возлюбленной, «садистские изнасилования» продолжались недолго, потому что потом они уже были не нужны. Она также сообщила об избиениях с его стороны, от которых чернело тело и трудно было дышать. Девушка добавила, что художник мог бить по одним и тем же синякам. А еще, со слов Шалыгиной, он мог неадекватно реагировать на повышение голоса или неуважительный тон.

Заметное изменение в поведении обнаружилось, когда он вышел из «Бутырки», подчеркнула бывшая подруга. Сама она не осознавала, что происходило в тот период. В результате Оксана Шалыгина даже решила написать о непростых отношениях с художником книгу, где детально раскрыла все аспекты их совместной жизни.

Художник-акционист Петр Павленский широко прославился в 2013 году, когда прибил свою мошонку гвоздем к брусчатке на Красной площади. А в феврале 2020 года он разместил на одном из сайтов интимные видео, снятые французским политиком Бенжамином Гриво. Местная прокуратура начала расследование.