«Я не ясновидящий». Пашаев рассказал, как его допросили о лжесвидетельстве по делу Ефремова

Эльман Пашаев, бывший адвокат осужденного по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, рассказал «360», что на допросе по делу о лжесвидетельстве так не смог добиться от прокурора, чтобы они запросили видео с камер наблюдения. Пашаев сказал, что ему отказали и в том, чтобы проверить свидетелей на полиграфе.

«Меня не хотели допрашивать. Моя вина не установлена, поэтому нет необходимости меня допрашивать. Я наоборот настаиваю, если этих ребят я привлекал, допрашивайте, будьте любезны», — сказал Пашаев.

Адвокат заявил, что обращался к прокурору с вопросом, почему никто не запрашивал видео с места аварии, чтобы определить, были ли там лица, которых подозревают в лжесвидетельстве.

«Я им говорил, уважаемый суд, я не ясновидящий, у меня нет такой способности. Я трижды говорил — до приговора, во время следствия и во время суда, — что восемь лет дадут реального срока. Я же не ясновидящий», — добавил он.

Пашаев рассказал, что на заседание его позвали по просьбе адвоката Андрея Гаева, обвиняемого в лжесвидетельстве.

«Почему отказали — суд первой инстанции по делу Ефремова — запросить биллинг и видео? И здесь отказали — не запрашивали ничего», — возмутился адвокат.

Пашаев напомнил, что все расходы на проживание, питание и дорогу свидетелей он брал на себя. Он сказал, что при необходимости будет готов оплатить судебный штраф.

«Я же не позволю, чтобы ребята стали на ровном месте жертвами», — сказал он.

Обвиняемый в лжесвидетельстве Гаев заявил в суде, что не получал от Пашаева денег за показания. Пашаев, в свою очередь, сообщил, что были люди, готовые за деньги врать судье.