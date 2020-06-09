«Я не имею права его осуждать». Панин — о Ефремове, устроившем смертельную аварию
Актер Алексей Панин обсудил с сайтом kp.ru смертельное ДТП, которое устроил его коллега Михаил Ефремов в центре Москвы. По вине артиста погиб человек.
«Я не имею права Михаила осуждать. У меня были ситуации, когда я садился за руль пьяный. Но в тот момент я об этом не думал. На мое счастье, меня тогда пронесло», — признался Панин.
По его словам, ему жалко погибшего в аварии Сергея Захарова и его близких. При этом, по мнению Панина, весь актерский цех должен заступиться за Ефремова.