«Я не имею права Михаила осуждать. У меня были ситуации, когда я садился за руль пьяный. Но в тот момент я об этом не думал. На мое счастье, меня тогда пронесло», — признался Панин.

По его словам, ему жалко погибшего в аварии Сергея Захарова и его близких. При этом, по мнению Панина, весь актерский цех должен заступиться за Ефремова.