«Я не хотела, чтобы тест был ложным». 14-летняя школьница рассказала, как узнала о беременности

СМИ рассказали о необычных будущих родителях в начале января 2020 года — девочка назвала отцом 10-летнего мальчика. Беременность решили не прерывать: предположительно, школьница находится уже на четвертом месяце. Она рассказала, что все началось с задержки менструального цикла. Девочка прочитала в сети, что она может длиться не более 13 дней — если за это время менструация так и не началась, стоит сделать тест на беременность. Школьница отметила, что на тот момент задержка была уже около месяца.

«И я как-то сразу накрутила себя, что в животе ребеночек, даже разговаривала с ним», — пояснила она.

Она рассказала о ситуации 10-летнему мальчику, и они вместе отправились в аптеку за тестом на беременность. Оказалось, что школьница не ошиблась — результат оказался положительным.

Там было две полоски. Все были просто в шоке. Но я не хотела, чтобы тест был ложным, я уже хотела этого ребенка Школьница.

Несмотря на то, что девочка назвала будущего отца, многие подписчики ей не верят. Они сомневаются в том, что 10-летний мальчик имеет к беременности отношение. Их уверенность лишь усилилась после того, как в сети появилась информация о 15-летнем подростке. Он учится в одной школе с девочкой и, по неподтвержденной информации, шантажом склонил ее к интиму.