Парламентарий напомнил, что ранее аналогичный опыт был у Кипра и Греции, которые под давлением европейской общественности приняли эти нормы, минуя процедуру голосования и референдума.

«Вот в России всенародное голосование по поводу традиционных ценностей состоялось, у нас теперь прописано, что брак — это союз между мужчиной и женщиной. Можно ли вообще Черногорию считать православной страной?» — задался вопросом законодатель.

По его словам, Черногория ничем не отличается от Иуды Искариота, который долго считал себя последователем Христа, а затем предал его, когда ему это стало выгодно. Милонов заметил, что «когда ты признаешь однополые браки, ты публично отрекаешься от Бога».

«Я не думаю, что это приведет к благосостоянию Черногории», — заключил собеседник информагентства.

Парламент Черногории накануне принял закон об однополых браках. 42 депутата проголосовали за принятие законопроекта об однополых партнерствах. Пятеро высказались против.