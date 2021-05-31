«Я не банк». Эдвард Бил заявил, что у него закончились деньги на выплаты пострадавшим в ДТП

Эдварду Билу на два месяца продлили запрет определенных действий. Блогер также сообщил, что у него закончились деньги на выплаты пострадавшим в аварии, несмотря на то, что он продал все свои машины.

«Я готов был закрывать вопросы по ремонту машин, в начале они были согласны. <…> Они пытаются инсценировать потерпевших — „Мы тоже хотим 500 тысяч“. Но извините, я не банк», — рассказал Бил Telegram-каналу Life Shot.

Он отметил, что некоторые из них существенно увеличили суммы желаемых компенсаций, считая, что изначально мало запросили. По словам блогера, сначала потерпевшей считалась только Мария Артемова. Но теперь, по его мнению, многие идут в больницу даже с ушибом пальца, чтобы потребовать деньги.

В понедельник суд продлил срок запрета определенных действий на два месяца. Сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова адвоката Сергея Жорина.

Он уточнил, что блогеру запрещено покидать жилье с 20:00 до 8:00, общаться без разрешения следователя с участниками судопроизводства, использовать интернет и другие средства связи, не считая экстренных случаев, участвовать в массовых мероприятиях и управлять автомобилем или иными транспортными средствами.

Эдвард Бил устроил ДТП в центре Москвы. В результате сильно пострадала одна женщина. Ее муж рассказал, что лечение продолжается. Состояние немного ухудшилось — упал уровень гемоглобина в крови.