«Я написала вам как психологу». Андрей Воробьев помог жительнице Ногинска, пожаловавшейся на бюрократию военкоматов | 360°

Общество 20 октября 2022, 08:48 «Я написала вам как психологу». Андрей Воробьев помог жительнице Ногинска, пожаловавшейся на бюрократию военкоматов Губернатор Подмосковья Воробьев помог матери мобилизованного получить справку

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Жительница Ногинска Светлана Субботина рассказала о сложностях, с которыми она столкнулась, пытаясь получить справку о мобилизации сына. Документ ей выдали только после вмешательства главы Подмосковья Андрея Воробьева. История прозвучала в эфире радио Sputnik.

Светлана призналась, что написала губернатору, не ожидая ответа.

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«Честное слово, я не ожидала, что вы прочитаете мое сообщение. Я его написала просто как психологу, чтобы, не знаю, выплеснуть вот это все, что накопилось на душе. И оказалось, что вы прочитали сообщение», — сказала она.

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Женщина безуспешно пыталась получить справку о том, что ее сына мобилизовали. Однако из военкомата ее отправили в администрацию. В администрации ей сказали, что необходимо предоставить множество других справок, как доказательство родства с ее сыном.

«Я думаю, что таких случаев у нас много по Московской области. Но неужели нельзя это решать? У вас столько проблем — более глобальных, чем мы со справками. Ну неужели не могут на месте решить, поставить печать на справку и отдать матери?» — спросила Светлана.

Воробьев ответил, что знает о проблеме. И такая история, по словам главы Подмосковья, должна стать всем уроком.

«Мне кажется, сейчас мы все должны заметно измениться, чтобы был другой уровень вовлеченности, внимания и помощи друг другу. И к матери, которая проводила сына в армию. Мне кажется, на примере вашей справки это такой звонок или урок всем нам. О том, что мы должны меняться, особенно сейчас. Быть единым целым», — сказал он.

В конце беседы Андрей Воробьев пообещал женщине помогать и в дальнейшем, если возникнут другие проблемы.