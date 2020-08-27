«Я москвичка!»: пассажирка такси устроила скандал, обвинив водителя в изнасиловании

В Москве произошел очередной конфликт пассажира с таксистом. Женщина заявила об изнасиловании, краже, а также оскорбила водителя и отказалась платить за поездку.

На видео, которое попало в Сеть, заметно, что водитель не предпринял никаких действий, кроме съемки странного поведения пассажира и вызова полиции. На кадрах видно, как женщина выходит из машины и кричит, что ее изнасиловали и украли телефон, завершая спич словами: «Я москвичка, а ты — ***».

Были моменты, когда женщина пыталась накинуться на водителя и сбежать с того места. По словам водителя, пассажирка его не только оклеветала и оскорбила, но и к тому же испачкала салон машины.

Все свои действия женщина периодически объясняла тем, что она москвичка. По предварительным данным, пассажир находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Когда приехала полиция, женщина попыталась обвинить таксиста в оскорблении и нападении.